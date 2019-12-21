Федерер вместо «Мастерса» в Майами сыграет выставочный матч со Зверевым

Швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев сыграют выставочный матч в Боготе 24 марта 2020 года, сообщает ESPN. Теннисисты должны были встретиться в конце ноября, но матч пришлось отменить из-за массовых антиправительственных протестов и беспорядков. В городе был введён комендантский час.
«Из-за комендантского часа мы, к сожалению, не смогли сыграть матч, которого я так долго ждал. Обещаю, мы с Сашей ещё вернемся, чтобы наши колумбийские болельщики смогли увидеть игру», — заявил после отмены встречи Федерер.
Выставочный матч состоится 24 марта, как раз в то время, когда в Майами будет проходить турнир категории «Мастерс 1000». Федерер — действующий победитель соревнований, но он отказался защищать титул.
Организаторы в Колумбии уже заявили, что зрители, купившие билеты на ноябрьскую встречу Федерера и Зверева, смогут бесплатно посетить их матч в марте.
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