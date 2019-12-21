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Свитолина и Монфис показали фото с занятий по йоге на балконе отеля в ОАЭ

Свитолина и Монфис показали фото с занятий по йоге на балконе отеля в ОАЭ
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина и её бойфренд француз Гаэль Монфис опубликовали фото утренней тренировки. Пара занимается йогой на балконе отеля Hilton Jumeirah Beach Hotel Dubai в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Субботние занятия по йоге с прекрасным видом», — написали Элина и Гаэль.

Фото доступно на совместной странице Свитолиной и Монфиса в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что Элина, дважды игравшая в полуфиналах турниров «Большого шлема», не стала игроком года в Украине. Этого звания была удостоена Даяна Ястремская, выигравшая в сезоне-2019 два турнира категории WTA.

Свитолина в настоящее время занимает 6-е место в одиночном рейтинге WTA. Монфис же является 10-й ракеткой мира у мужчин.

Свитолина, дважды игравшая в полуфиналах ТБШ, не стала игроком года в Украине
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