Свитолина и Монфис показали фото с занятий по йоге на балконе отеля в ОАЭ

Украинская теннисистка Элина Свитолина и её бойфренд француз Гаэль Монфис опубликовали фото утренней тренировки. Пара занимается йогой на балконе отеля Hilton Jumeirah Beach Hotel Dubai в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Субботние занятия по йоге с прекрасным видом», — написали Элина и Гаэль.

Фото доступно на совместной странице Свитолиной и Монфиса в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что Элина, дважды игравшая в полуфиналах турниров «Большого шлема», не стала игроком года в Украине. Этого звания была удостоена Даяна Ястремская, выигравшая в сезоне-2019 два турнира категории WTA.

Свитолина в настоящее время занимает 6-е место в одиночном рейтинге WTA. Монфис же является 10-й ракеткой мира у мужчин.