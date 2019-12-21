Россиянин Бурмакин вышел в финал турнира по пляжному теннису в ЮАР, Чуракова выбыла

Обладатель Русского Кубка — 2019 Никита Бурмакин пробился в финал одного из крупнейших турниров года по пляжному теннису — The KIA Summer Slam в Южной Африке.
В полуфинале Бурмакин в паре с итальянцем Томмазо Джованнини со счётом 7:5, 2:6, 6:3 обыграли первых сеяных и первую пару мира Алессандро Кальбуччи/Микеле Каппеллетти (Италия).
Отметим, что Бурмакин — четвёртая ракетка мира в пляжном теннисе, а Джованнини — пятый номер рейтинга.
Российский дуэт Дарья Чуракова/Ирина Глимакова (4) проиграл в полуфинале итальянкам Даине Фламинии и Джулии Гаспарри (1) – 4:6, 2:6.
«Организация действительно хорошая, всё необходимое есть: и вода, и мячи для тренировок. Они нас возят, даже вчера нас кормили вкусными хот-догами. Расписание появляется быстро, до ночи его ждать не надо – есть группа в вотсапе, причём это единственный турнир, где она есть. Это очень удобно. Не надо лезть ни на какой сайт и ждать, когда там в 12 ночи выложат информацию с завтрашним расписанием по запускам и по сеткам. Уже в 6–7 вечера есть сетки и расписание, это очень удобно.
Про Африку. Мне здесь очень нравится, хотя в этот раз я ещё нигде не была, но знаю, что здесь очень красиво и есть замечательные животные. Африка — класс. Тут безопасно. Конкретно здесь, в Кейптауне. Можно спокойно приезжать. Погода тут хорошая, просто трудная для игры из-за порывистого ветра", — сказала Чуракова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
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