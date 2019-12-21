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Хачанов не сумел стать третьим на турнире в Абу-Даби, проиграв Джоковичу

Хачанов не сумел стать третьим на турнире в Абу-Даби, проиграв Джоковичу
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович занял третье место на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. В матче за бронзу вторая ракетка мира Джокович нанёс поражение российскому теннисисту Карену Хачанову со счётом 7:5, 6:3.

Джокович увеличил преимущество в очном противостоянии с Хачановым до счёта 4-1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Новак Джокович в Абу-Даби.

В прошлом году чемпионом этих соревнований был Джокович, победивший в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.

На сей раз за титул выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби сыграют греческий теннисист Стефанос Циципас и первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.

Абу-Даби (м). За 3-е место
21 декабря 2019, суббота. 16:05 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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