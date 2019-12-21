Надаль одолел Циципаса и выиграл выставочный турнир в Абу-Даби

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. В финальном матче первая ракетка мира Надаль одолел соперника из Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 7:6 (7:3). Матч продолжался 3 часа 15 минут.

Надаль увеличил преимущество над Циципасом в официальных матчах — 6-1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас в Абу-Даби.

Бронзовым призёром соревнований стал сербский теннисист Новак Джокович, который нанёс поражение россиянину Карену Хачанову со счётом 7:5, 6:3.

В прошлом году чемпионом этих соревнований был Джокович, победивший в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.