Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль одолел Циципаса и выиграл выставочный турнир в Абу-Даби

Надаль одолел Циципаса и выиграл выставочный турнир в Абу-Даби
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. В финальном матче первая ракетка мира Надаль одолел соперника из Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 7:6 (7:3). Матч продолжался 3 часа 15 минут.

Надаль увеличил преимущество над Циципасом в официальных матчах — 6-1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас в Абу-Даби.

Бронзовым призёром соревнований стал сербский теннисист Новак Джокович, который нанёс поражение россиянину Карену Хачанову со счётом 7:5, 6:3.

В прошлом году чемпионом этих соревнований был Джокович, победивший в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.

Абу-Даби (м). Финал
21 декабря 2019, суббота. 18:05 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		5 6 3
6 3 		7 7 7
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019