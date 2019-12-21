Шарапова сыграет с японкой Дои на выставочном турнире на Гавайях

Состоялась жеребьёвка выставочного турнира Hawaii Open, который пройдёт с 26 по 28 декабря на Гавайях, сообщает пресс-служба соревнований.
Российская теннисистка Мария Шарапова за выход в финал сыграет с соперницей из Японии Мисаки Дои. В другом полуфинале немка Анжелика Кербер встретится с победительницей матча между американкой Даниэль Коллинз и бельгийкой Яниной Викмайер.
В мужской части соревнований американец Сэм Куэрри сыграет в полуфинале с японцем Кеем Нисикори. Вторую полуфинальную пару составят американец Тэйлор Фриц и победитель матча между американцем Кристианом Харрисоном и австралийцем Джорданом Томпсоном.
На этой неделе Шарапова впервые с августа вышла на корт. В рамках выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби россиянка одержала победу представительницей Австралии Айлой Томлянович со счётом 6:4, 7:5.
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