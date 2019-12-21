Бурмакин уступил в финале крупного турнира по пляжному теннису в ЮАР

Обладатель Русского Кубка — 2019 Никита Бурмакин не сумел выиграть один из крупнейших турниров года по пляжному теннису — The KIA Summer Slam в Южной Африке.

В финале Бурмакин в паре с итальянцем Томмазо Джованнини в упорной борьбе уступил французу Тео Иригарею и итальянцу Маттиа Спото со счётом 7:5, 3:6, 4:6.

«Мы потратили много сил в полуфинале, особенно моральных. И, к сожалению, не смогли показать свой максимум в финале. Будем стараться стать лучше физически и морально в следующем году. Спасибо моему партнёру и большое уважение победителям, которые проделали потрясающий путь», — сказал Бурмакин на корте после финала.

В полуфинале российско-итальянская пара обыграла первых сеяных и первую пару мира Алессандро Кальбуччи/Микеле Каппеллетти (Италия) со счётом 7:5, 2:6, 6:3.

Отметим, что Бурмакин — четвёртая ракетка мира в пляжном теннисе, а Джованнини — пятый номер рейтинга.