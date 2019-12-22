Хачанов — о допинговом скандале: неприятно, что это опять происходит против России

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своём отношении к ситуации с возможным отстранением России от участия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году в результате санкций ВАДА.
«Честно говоря, по-прежнему не хочу отвечать на этот вопрос, потому что многое ещё не ясно и не решено. Очень неприятно, что это опять и опять происходит против России. Нам не хотят дать возможность выступить, но надеюсь, мы вернёмся к этому разговору, когда ситуация прояснится и после всех апелляций станет понятно, позволят ли нам сыграть», — приводит слова Хачанова журналист Реем Абуллейл на своей странице в «Твиттере».
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не согласилось в решение исполкома ВАДА о четырёхлетнем отстранении России от участия в крупных международных турнирах. Окончательное решение по этому вопросу примет Спортивный арбитражный суд.
- 22 декабря 2019
-
00:26
- 21 декабря 2019
-
23:34
-
23:03
-
21:37
-
19:43
-
17:21
-
15:25
-
12:53
-
11:46
-
10:31
-
10:08
-
09:40
-
00:58
- 20 декабря 2019
-
23:58
-
23:17
-
22:06
-
21:53
-
20:26
-
20:13
-
18:16
-
16:36
-
15:58
-
15:56
-
15:36
-
13:48
-
13:28
-
13:06
-
12:22
-
11:14
-
10:19
-
09:06
-
08:22
- 19 декабря 2019
-
23:37
-
22:20
-
21:18