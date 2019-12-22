Хачанов — о допинговом скандале: неприятно, что это опять происходит против России

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своём отношении к ситуации с возможным отстранением России от участия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году в результате санкций ВАДА.

«Честно говоря, по-прежнему не хочу отвечать на этот вопрос, потому что многое ещё не ясно и не решено. Очень неприятно, что это опять и опять происходит против России. Нам не хотят дать возможность выступить, но надеюсь, мы вернёмся к этому разговору, когда ситуация прояснится и после всех апелляций станет понятно, позволят ли нам сыграть», — приводит слова Хачанова журналист Реем Абуллейл на своей странице в «Твиттере».

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не согласилось в решение исполкома ВАДА о четырёхлетнем отстранении России от участия в крупных международных турнирах. Окончательное решение по этому вопросу примет Спортивный арбитражный суд.