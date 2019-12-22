Циципас: никогда не играл столь продолжительный матч

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал игру в финале выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби, в трёхчасовом поединке он уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:7 (3:7).
«Никогда не играл столь продолжительный выставочный матч, возможно, даже матч в принципе. Поэтому рад, что удалось выложиться полностью. Поддержка болельщиков была словно электричество. Это были отличные дни, мне здесь очень понравилось, и я благодарен за возможность выступать на турнире. Поздравляю Рафу, это прекрасное завершение года в его исполнении. Мы устроили публике отличное развлечение и сыграли на очень высоком уровне», — приводит слова Циципаса The National.
Бронзовым призёром соревнований стал сербский теннисист Новак Джокович, он обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 7:5, 6:3.
В прошлом году чемпионом соревнований был Джокович, победивший в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.
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