Вавринка опубликовал фото с совместной тренировки с Медведевым

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка провёл совместную тренировку с россиянином Даниилом Медведевым. Игроки устроили спарринг на корте Country Club в Монте-Карло.



«Солнечный день и улыбки на корте — всё что нужно для субботней тренировки», — написал Стэн.

Фото доступно на странице Вавринки в «Инстаграме».



Даниил в минувшем сезоне выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, «Мастерсы» в Цинциннати и Шанхае и дошёл до финала на US Open и турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене. 23-летний уроженец Москвы был признан лучшим теннисистом России по итогам 2019 года. В настоящее время он является пятой ракеткой мира.

Наставник Медведева — Жиль Сервара — по итогам сезона был признан тренером года в ATP.

Медведев и Рублёв остались без наград ATP по итогам сезона