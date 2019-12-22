Вавринка опубликовал фото с совместной тренировки с Медведевым
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка провёл совместную тренировку с россиянином Даниилом Медведевым. Игроки устроили спарринг на корте Country Club в Монте-Карло.
«Солнечный день и улыбки на корте — всё что нужно для субботней тренировки», — написал Стэн.
Фото доступно на странице Вавринки в «Инстаграме».
Даниил в минувшем сезоне выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, «Мастерсы» в Цинциннати и Шанхае и дошёл до финала на US Open и турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене. 23-летний уроженец Москвы был признан лучшим теннисистом России по итогам 2019 года. В настоящее время он является пятой ракеткой мира.
Наставник Медведева — Жиль Сервара — по итогам сезона был признан тренером года в ATP.
Медведев и Рублёв остались без наград ATP по итогам сезона
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