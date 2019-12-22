Джокович – о мотивации: важно оставить какое-то наследие

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, в чём черпает мотивацию. По его словам, важно оставить после завершения карьеры некое наследие, которым могли бы восхищаться молодые игроки.
«Нужно постоянно черпать энергию, её источник — всё что угодно. Важно всегда находить цель, причину, настоящий смысл игры. Дело не только в выигрыше отдельных матчей или титулов, особенно в последние пару лет. Должно быть нечто большее. Важно оставить какое-то наследие, что по-настоящему вдохновляло бы детей в будущем.
Конечно, моя мотивация состоит в том, чтобы обновлять собственные рекорды, расширять границы, это заставляет меня соревноваться. Чтобы быть профессиональным теннисистом и играть на самом высоком уровне, действительно нужно ставить цели каждый день, месяц, год. У меня они есть, как и у всех остальных. Безусловно, мне выпала огромная честь бороться за исторические результаты и, возможно, добиться великих достижений. Наряду с другими вещами это подталкивает меня вперед», — приводит слова Джоковича Yahoo Sport.
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