Джокович – о мотивации: важно оставить какое-то наследие

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, в чём черпает мотивацию. По его словам, важно оставить после завершения карьеры некое наследие, которым могли бы восхищаться молодые игроки.

«Нужно постоянно черпать энергию, её источник — всё что угодно. Важно всегда находить цель, причину, настоящий смысл игры. Дело не только в выигрыше отдельных матчей или титулов, особенно в последние пару лет. Должно быть нечто большее. Важно оставить какое-то наследие, что по-настоящему вдохновляло бы детей в будущем.

Конечно, моя мотивация состоит в том, чтобы обновлять собственные рекорды, расширять границы, это заставляет меня соревноваться. Чтобы быть профессиональным теннисистом и играть на самом высоком уровне, действительно нужно ставить цели каждый день, месяц, год. У меня они есть, как и у всех остальных. Безусловно, мне выпала огромная честь бороться за исторические результаты и, возможно, добиться великих достижений. Наряду с другими вещами это подталкивает меня вперед», — приводит слова Джоковича Yahoo Sport.