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Дядя Надаля: не считаю Федерера или Лэйвера лучшими теннисистами в истории

Дядя Надаля: не считаю Федерера или Лэйвера лучшими теннисистами в истории
Теннис / ATP 0

Тони Надаль, дядя испанского теннисиста Рафаэля Надаля и его бывший тренер, поделился мнением о том, кого можно считать лучшим игроком в истории тенниса. По мнению Тони, его племянник мог бы считаться лучшим игроком в истории, если бы не большое количество травм.

«Пока я не могу считать лучшим в истории Федерера или Рода Лэйвера. Сложно ответить на этот вопрос. Мне не нравятся какие-то объяснения или отмазки. Если бы у моей тётки были колёса, она была бы велосипедом!

Но я думаю, что Рафаэль считался бы величайшим игроком в истории, если бы не такое количество травм. У него их было много, здесь больше нечего сказать. Но давайте подождём, пока все они не закончат карьеру, тогда посмотрим, кто был лучшим.

На мой взгляд, разница между Федерером, Джоковичем и Надалем совсем небольшая. То же самое касается и Лэйвера», — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.

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