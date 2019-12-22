Надаль: победа в выставочном турнире важна, но давайте не сходить с ума

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби (ОАЭ). В финале Надаль одержал победу в матче с греком Стефаносом Циципасом со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 7:6 (7:3).
«Конечно, победа важна для мотивации, но нельзя сходить с ума из-за этого. Существует аспекты, в которых мне нужно добавлять к ATP Cup и, безусловно, к Australian Open. Теперь я возьму несколько дней выходных и начну тренироваться к турнирам в Австралии, которые начинаются на следующей неделе с ATP Cup.
Победа в Абу-Даби для меня важна. Я выигрывал этот турнир уже в пятый раз. Эта победа помогла мне завершить 2019 год самым идеальным образом. Всегда приятно сюда приезжать и играть здесь», — приводит слова Надаля Punto de Break.
- 22 декабря 2019
-
19:37
-
19:37
-
18:41
-
17:25
-
15:30
-
11:18
-
10:40
-
00:26
- 21 декабря 2019
-
23:34
-
23:03
-
21:37
-
19:43
-
17:21
-
15:25
-
12:53
-
11:46
-
10:31
-
10:08
-
09:40
-
00:58
- 20 декабря 2019
-
23:58
-
23:17
-
22:06
-
21:53
-
20:26
-
20:13
-
18:16
-
16:36
-
15:58
-
15:56
-
15:36
-
13:48
-
13:28
-
13:06
-
12:22