Надаль: победа в выставочном турнире важна, но давайте не сходить с ума

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби (ОАЭ). В финале Надаль одержал победу в матче с греком Стефаносом Циципасом со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 7:6 (7:3).

«Конечно, победа важна для мотивации, но нельзя сходить с ума из-за этого. Существует аспекты, в которых мне нужно добавлять к ATP Cup и, безусловно, к Australian Open. Теперь я возьму несколько дней выходных и начну тренироваться к турнирам в Австралии, которые начинаются на следующей неделе с ATP Cup.

Победа в Абу-Даби для меня важна. Я выигрывал этот турнир уже в пятый раз. Эта победа помогла мне завершить 2019 год самым идеальным образом. Всегда приятно сюда приезжать и играть здесь», — приводит слова Надаля Punto de Break.