Циципас: в 2019 году я был слишком напряжён
Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился целями на 2020 год. Циципас признал, что в 2019 году он испытывал стресс из-за необходимости защищать очки в рейтинге ATP.
«Я хочу выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Важно везде показывать лучшую игру. Но я также не хочу слишком сильно заглядывать вперёд.
В первую очередь хочу избавиться от стресса, для этого нужен опыт. Я сильно переживал, потому что мне впервые приходилось защищать очки. Сейчас я думаю, что надо было отнестись к этому спокойнее.
В этом году я был слишком напряжён, оказывал на самого себя слишком большое давление», — цитирует Циципаса The National.
Ранее Циципас пробился в финал выставочного турнира в Дубае, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю в трёх сетах.
Циципас: главный вызов следующего сезона — войти в топ-3
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