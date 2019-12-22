Циципас: в 2019 году я был слишком напряжён

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился целями на 2020 год. Циципас признал, что в 2019 году он испытывал стресс из-за необходимости защищать очки в рейтинге ATP.

«Я хочу выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Важно везде показывать лучшую игру. Но я также не хочу слишком сильно заглядывать вперёд.

В первую очередь хочу избавиться от стресса, для этого нужен опыт. Я сильно переживал, потому что мне впервые приходилось защищать очки. Сейчас я думаю, что надо было отнестись к этому спокойнее.

В этом году я был слишком напряжён, оказывал на самого себя слишком большое давление», — цитирует Циципаса The National.

Ранее Циципас пробился в финал выставочного турнира в Дубае, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю в трёх сетах.