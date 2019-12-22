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Надаль: осознание, что карьера не бесконечна, придаёт мне мотивацию

Надаль: осознание, что карьера не бесконечна, придаёт мне мотивацию
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о травмах. 33-летний теннисист выразил надежду, что в 2020 году травмы будут обходить его стороной.

«Конечно, я не могу предсказать будущее. Можно рассуждать лишь о том, что мы можем контролировать. Я могу лишь упорно работать и готовиться к каждому турниру. Надеюсь, мой организм с уважением отнесётся к моей работе и страсти.

Осознание, что карьера не бесконечна, придаёт мне мотивацию. Хочу получать удовольствие от игры в теннис на самом высоком уровне. Это настоящий подарок. Хотелось бы оставаться в такой ситуации как можно дольше. Поэтому я стараюсь правильно готовиться каждый день», — цитирует Надаля TheNational.

Очередной сезон Надаль завершил на первой строчке в рейтинге WTA.

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