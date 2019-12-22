Шарапова: у меня есть мотивация, чтобы продолжать карьеру

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова призналась, что связывает большие ожидания с карьерой после тенниса. В то же время Шарапова подчеркнула, что пока не думает о завершении спортивной карьеры.

«Я действительно люблю то, чем занимаюсь в жизни. Это можно заметить, когда я нахожусь на корте и у меня есть возможность соревноваться. Я получаю наслаждение от игры.

В то же время у меня большие цели и мечты, связанные с жизнью после тенниса. Но у меня есть внутренняя мотивация и огонь внутри. Когда я просыпаюсь, хочу скорее одеться в спортивную одежду и начать работу, чтобы стать более классным игроком.

Когда я была моложе, не думала, что буду играть после 30 лет. Но никогда не знаешь, как всё сложится в карьере.

Оставаться в спорте можно до тех пор, пока есть желание. Нужно находить правильный баланс. Могу говорить лишь за себя, но я занимаюсь тем, что полюбила ещё в детстве. У меня есть мотивация, чтобы продолжать», — цитирует Шарапову The National.