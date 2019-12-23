Шарапова спела новогоднюю песню в дуэте с победителем Итогового чемпионата АТР U21. Видео

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова примерила оригинальный образ и спела вместе с победителем молодёжного итогового турнира Янником Синнером.

Спортсмены пели новогоднюю песню в костюмах с рогами.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Jannik Sinner Updates.

Напомним, в выставочном матче с австралийкой Айлой Томлянович в Абу-Даби (6:4, 7:5) Шарапова впервые вышла на корт за четыре месяца с тех пор, как в августе она проиграла Серене Уильямс на Открытом чемпионате США.

с 26 по 28 декабря Шарапова примет участие в выставочном турнире на Гавайях.

Янник Синнер в обновлённом рейтинге ATP займёт 78-е место. При этом в начале сезона он не входил в топ-500. Теннисист претендует на приз «Новичок года».