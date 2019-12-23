С. Уильямс: женщинам особенно нужно бороться за свои права
Американская теннисистка Серена Уильямс уверена, что женщинам в современном мире нужно бороться за свои права.
«Все должны бороться за свои права, однако сейчас женщинам это особенно нужно. Многие женщины считают, что нам не нужны новые возможности и мы не должны уметь постоять за себя. Я думаю, это ежедневная борьба.
Я помню, раньше даже не чувствовала уважения со стороны своей команды во время тренировок. Мне пришлось решать этот вопрос. Борьба за свои права должна вестись каждый день», — приводит слова Уильямс Forbes.
Серена — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема». На данный момент 38-летняя Уильямс является девятой ракеткой мира. Последним турниром, на котором она выступала, стал US Open 2019.
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