С. Уильямс: женщинам особенно нужно бороться за свои права

Американская теннисистка Серена Уильямс уверена, что женщинам в современном мире нужно бороться за свои права.

«Все должны бороться за свои права, однако сейчас женщинам это особенно нужно. Многие женщины считают, что нам не нужны новые возможности и мы не должны уметь постоять за себя. Я думаю, это ежедневная борьба.

Я помню, раньше даже не чувствовала уважения со стороны своей команды во время тренировок. Мне пришлось решать этот вопрос. Борьба за свои права должна вестись каждый день», — приводит слова Уильямс Forbes.

Серена — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема». На данный момент 38-летняя Уильямс является девятой ракеткой мира. Последним турниром, на котором она выступала, стал US Open 2019.