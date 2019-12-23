Шарапова: не знаю, как справится мой организм с нагрузкой на Australian Open

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова призналась, что пока не знает, чего можно ожидать от самой себя на Открытом чемпионате Австралии. По словам теннисистки, возможности её организма пока являются загадкой.

«Я, безусловно, с нетерпением жду поездки в Австралию. Будет интересно посмотреть, как там всё сложится. Интересно, как справится мой организм. Пока сложно ответить на эти вопросы, ведь я играла совсем мало в прошлом сезоне», — приводит слова Шараповой Tennis World USA.

Ранее Шарапова призналась, что сохраняет мотивацию, чтобы продолжать карьеру. При этом Мария заявила, что связывает большие ожидания со временем после окончания спортивной карьеры.

На минувшей неделе Шарапова впервые с августа вышла на корт. В рамках выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби россиянка одержала победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович со счётом 6:4, 7:5.