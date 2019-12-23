С. Уильямс сыграет в паре с Возняцки на турнире в Окленде

Датчанка Каролина Возняцки сыграет в паре с американкой Сереной Уильямс на турнире ASB Classic в Окленде (Новая Зеландия). Турнир будет проходить с 6 по 18 января 2020 года.
Ранее стало известно, что бывшая первая ракетка мира Возняцки завершит карьеру после Открытого чемпионата Австралии в 2020 году. 29-летняя спортсменка проведёт прощальный матч 18 мая в Копенгагене. Её соперницей станет именно Уильямс.
Организаторы прощального матча сообщили, что уже распродали все билеты. В продажу поступило 11,5 тыс. билетов. Сама Возняцки призналась, что из-за проблем со здоровьем не получает прежнего удовольствия от тенниса.
В рейтинге WTA бывшая первая ракетка мира занимает 37-ю строчку. Серена Уильямс завершила очередной сезон на 10-м месте в рейтинге WTA.
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