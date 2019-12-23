Бывшая 79-я ракетка мира завершила карьеру в 29 лет

Бывшая 79-я ракетка мира представительница Израиля Юлия Глушко приняла решение завершить карьеру в 29 лет, сообщает официальный сайт тура.

«После долгих размышлений я решила завершить карьеру в профессиональном теннисе», — сказала Глушко.

Уроженка Донецка не выиграла ни одного турнира WTA в одиночном разряде, но завоевала 11 титулов на соревнованиях ITF. В составе сборной Израиля в Кубке Федерации она дебютировала в апреле 2007 года. На турнирах «Большого шлема» лучшим результатом Юлии стали выход в третий круг Открытого чемпионата Франции 2014 года и US Open-2013.

В прошедшем сезоне Глушко сыграла в основной сетке лишь на одном турнире WTA — в Стамбуле. В первом круге она проиграла румынке Михаэле Бузэрнеску со счётом 4:6, 4:6.