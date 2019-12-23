Джокович: получаю удовольствие от игры с Хачановым, считаю его хорошим другом
Вторая ракетка мира серб Новак Джокович поделился впечатлениями от матча за третье место выставочного турнира в Абу-Даби. Сербский теннисист победил россиянина Карена Хачанова со счётом 7:5, 6:3.
«Было весело, мы провели хороший матч, особенно первый сет, получившийся равным. Получаю удовольствие от игры с Хачановым, он — хороший друг и за пределами корта. Карен отлично играет, а я получил то, зачем сюда приезжал: провёл два прекрасных матча в Абу-Даби», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.
Победителем турнира стал испанский теннисист Рафаэль Надаль. В финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 7:6 (7:3). Матч продолжался 3 часа 15 минут. Рафаэль выиграл турнир в пятый раз.
Хачанов не сумел стать третьим на турнире в Абу-Даби, проиграв Джоковичу
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