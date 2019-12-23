Сафин: Кирьосу нужно научиться быть воином, а не шоуменом

Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился мнением о Нике Кирьосе. По его словам, австралийцу стоит изменить манеру поведения.

«Не хочу быть судьёй. Понимаю, что он слышал это уже миллион раз. Но если Ник станет более серьёзным, то будет игроком из топ-10. Но мне кажется, что он пытается скрыть неуверенность в себе с помощью шуток. Ему нужно уметь справляться с давлением и быть воином, а не шоуменом.

Я думаю, что он может быть настоящим воином. Нужно просто не бояться сложных моментов. У него может быть замечательная карьера.

У него огромный потенциал, но по каким-то причинам ему не хватает стабильности. Поэтому Кирьос упал в рейтинге ATP. Время летит быстро, ему уже не 18 лет. Если не проснёшься сейчас, опомнишься, когда будет уже 35 лет, тогда будет поздно», — цитирует Сафина Fox Sports Australia.