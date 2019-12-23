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Надаль считает, что Циципас будет бороться за место в топ-3 рейтинга ATP

Надаль считает, что Циципас будет бороться за место в топ-3 рейтинга ATP
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль после финального матча выставочного турнира в Абу-Даби с греком Стефаносом Циципасом поделился мнением о сопернике. Надаль победил Циципаса со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 7:6 (7:3). Матч продолжался 3 часа 15 минут. По словам Надаля, в следующем сезоне Циципас будет бороться за место в топ-3 рейтинга ATP.

«Хорошо, что у Стефаноса большие амбиции. Важно иметь чёткие цели. Нужно понимать, чего сам хочешь. Попасть в топ-3 рейтинга ATP нелегко, много претендентов на высокие места. Многие теннисисты будут бороться за места в тройку рейтинга, безусловно. Стефанос провёл отличную предсезонку, уверен, что он будет в числе претендентов на титулы крупных турниров», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

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