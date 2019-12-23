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Клейстерс назвала турниры, на которых сыграет после возобновления карьеры

Клейстерс назвала турниры, на которых сыграет после возобновления карьеры
Теннис / Australian Open 2020 0

Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс, анонсировавшая возобновление профессиональной карьеры в 2020 году, в своём «твиттере» назвала турниры, в которых примет участие.

Она сыграет на соревнованиях в Монтеррее (Мексика), Индиан-Уэллсе (США) и Чарльстоне (США). Ким вернётся в тур в марте 2020 года. Турнир в Монтеррее стартует 2 марта, в Индиан-Уэллсе — 11 марта, в Чарльстоне — 4 апреля.

36-летняя теннисистка является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), ещё раз ей покорился Australian Open (2011). Также в её активе две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос»—2003 и Уимблдон-2003).

О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года. За это время бельгийка стала матерью троих детей.

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Ким сумела трижды победить на мэйджорах после рождения дочки. Спустя семь лет она снова выйдет на корт, родив уже трёх детей.
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