Полуфиналист Australian Open-2019 Пуй снялся с первого ТБШ в году

Французский теннисист Люка Пуй сообщил, что не примет участия в Открытом чемпионате Австралии. Спортсмен объявил, что не сможет выступить на турнире из-за проблем со здоровьем. В октябре 2019 года он досрочно завершил сезон из-за травмы локтя. В настоящее время в рейтинге ATP Пуй занимает 22-е место.

«Сильно разочарован, что не смогу принять участие в первом в истории Кубке ATP. Также меня не будет на турнире в Аделаиде и на Открытом чемпионате Австралии. Я расстроен, что буду вынужден пропустить начало года, но впереди длинный сезон, карьера продолжается. Пока же моя цель — вновь стать готовым к соревнованиям», — приводит слова спортсмена AFP.

Открытый чемпионат Австралии будет проходить с 20 января по 3 февраля.