Шарапова — о песне в дуэте с Синнером: это видеоверсия уродливого рождественского свитера

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала исполнение новогодней песни в дуэте с победителем Итогового чемпионата АТР U21 Янником Синнером.

«Это видеоверсия уродливого рождественского свитера. На Бродвее меня не ждут», — написала Шарапова в «Твиттере».

Спортсмены пели новогоднюю песню в костюмах с рогами.

Напомним, в выставочном матче с австралийкой Айлой Томлянович в Абу-Даби (6:4, 7:5) Шарапова впервые вышла на корт за четыре месяца с тех пор, как в августе она проиграла Серене Уильямс на Открытом чемпионате США.

С 26 по 28 декабря Шарапова примет участие в выставочном турнире на Гавайях.

Янник Синнер в обновлённом рейтинге ATP займёт 78-е место. При этом в начале сезона он не входил в топ-500. Теннисист претендует на приз «Новичок года».