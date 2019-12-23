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Возняцки: С. Уильямс — очень милая, чуткая, открытая и честная

Возняцки: С. Уильямс — очень милая, чуткая, открытая и честная
Теннис / WTA 0

Датская теннисистка Каролин Возняцки отреагировала на то, что на турнире в Окленде (Новая Зеландия) она сыграет в паре с бывшей первой ракеткой мира американкой Сереной Уильямс. Соревнования пройдут с 6 по 12 января 2020 года.

«Серена — фантастическая. Она очень милая, чуткая, открытая и честная. Мы уже давно решили, что всё происходящее будем оставлять на корте. За его пределами — мы подруги. И ни что на это не повлияет», — приводит слова Возняцки BT.

Ранее стало известно, что бывшая первая ракетка мира Возняцки завершит карьеру после Открытого чемпионата Австралии в 2020 году. 29-летняя спортсменка проведёт прощальный матч 18 мая в Копенгагене. Её соперницей станет именно Уильямс.

В рейтинге WTA бывшая первая ракетка мира занимает 37-ю строчку. Серена Уильямс завершила очередной сезон на 10-м месте в рейтинге WTA.

С. Уильямс сыграет в паре с Возняцки на турнире в Окленде
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