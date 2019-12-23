Хачанов: Кубок Дэвиса нужно проводить раз в два года

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, удалось ли ему отдохнуть после тяжёлого сезона, и поделился своим мнением относительно нового формата Кубка Дэвиса.

«Я не отдохнул. Честно говоря, после завершения Кубка Дэвиса в Мадриде я на два дня прилетел Москву, провёл это время дома с семьёй, а затем мы все вместе улетели в Дубай. Отдыхал три дня, один из которых пришёлся на перелёт. А потом начал тренироваться. То есть без каких-либо физических упражнений провёл только два дня.



Что не получилось в полуфинале Кубка Дэвиса? Во многом причина в новом формате. Очень много команд собираются в одном месте. Расписание было составлено так, что заканчивали играть в 2–3 часа ночи. Это ненормально. Как по мне, надо было делать более продолжительный турнир. Например, 10–12 дней. Или же сокращать число участников и делать, например, восемь команд. Мне кажется, чтобы Кубок Дэвиса остался таким же статусным турниром, его надо проводить не ежегодно, как сейчас, а раз в два года», — цитирует Хачанова «РБК-Спорт».