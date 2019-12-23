Хачанов: Кубок Дэвиса нужно проводить раз в два года

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, удалось ли ему отдохнуть после тяжёлого сезона, и поделился своим мнением относительно нового формата Кубка Дэвиса.
«Я не отдохнул. Честно говоря, после завершения Кубка Дэвиса в Мадриде я на два дня прилетел Москву, провёл это время дома с семьёй, а затем мы все вместе улетели в Дубай. Отдыхал три дня, один из которых пришёлся на перелёт. А потом начал тренироваться. То есть без каких-либо физических упражнений провёл только два дня.
Что не получилось в полуфинале Кубка Дэвиса? Во многом причина в новом формате. Очень много команд собираются в одном месте. Расписание было составлено так, что заканчивали играть в 2–3 часа ночи. Это ненормально. Как по мне, надо было делать более продолжительный турнир. Например, 10–12 дней. Или же сокращать число участников и делать, например, восемь команд. Мне кажется, чтобы Кубок Дэвиса остался таким же статусным турниром, его надо проводить не ежегодно, как сейчас, а раз в два года», — цитирует Хачанова «РБК-Спорт».
- 24 декабря 2019
-
00:26
- 23 декабря 2019
-
23:22
-
22:42
-
21:12
-
17:01
-
14:53
-
14:38
-
14:16
-
13:38
-
11:08
-
10:48
-
10:34
-
09:15
-
08:57
-
08:19
-
08:13
-
07:34
-
06:30
- 22 декабря 2019
-
23:41
-
22:02
-
19:37
-
19:37
-
18:41
-
17:25
-
15:30
-
11:18
-
10:40
-
00:26
- 21 декабря 2019
-
23:34
-
23:03
-
21:37
-
19:43
-
17:21
-
15:25
-
12:53