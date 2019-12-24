«От рыбы у меня аллергия». Хачанов рассказал, какие продукты он не употребляет

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своём режиме дня, а также о том, ограничивает ли себя в питании.

«Целый день тренируюсь. С утра разминка в тренажёрном зале перед теннисной тренировкой. Потом два часа на корте, обед, отдых, потом ещё полтора-два часа тенниса и ещё одно занятие в тренажёрном зале. Такой распорядок на первые две недели. Затем уже чуть сбавляешь и начинаешь проводить больше времени на корте. Расписание в течение года варьируется в зависимости от того, какой период — тренировочный или турнирный. В среднем 4-5 тренировочных часов в день.

У меня никогда не было диетолога и специальной диеты. Но стараюсь вечером не есть, употреблять меньше сладкого и углеводов. Это откладывается, вызывает лишний вес. Многое зависит от того, насколько был интенсивный день, как много калорий я потратил. Если очень хочется, могу съесть десерт. Но если нет тренировки и калорий сжигается мало, а ем при этом всё подряд, то сразу могу прибавить пару лишних килограммов. Меня никто не ограничивает в питании, сам слежу за своим рационом.

Принципиально отказался от рыбы. У меня на неё аллергия. Не люблю творог, молочные продукты. Предпочитаю протеин: мясные блюда, стейки. Обожаю азиатскую кухню, кавказскую. Ну и, конечно, то, что жена готовит", — цитирует Хачанова «РБК-Спорт».