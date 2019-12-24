Хачанов: матчи с Надалем и Джоковичем позволили понять, в какой я сейчас форме

Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от участия в выставочном турнире в Абу-Даби. Россиянин победил корейца Чхун Хёна, а в полуфинале уступил первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю. В матче за третье место Хачанов проиграл второй ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. 23-летний Хачанов признал, что участие в этом турнире будет хорошей подготовкой к Открытому чемпионату Австралии.
«В Абу-Даби было более расслабленное настроение. Игра с Новаком и Рафой является хорошей подготовкой и возможностью понять, в какой я сейчас форме. Я провёл три матча подряд, теперь чувствую себя более уставшим после трёх недель тренировок. Нужно немного отдохнуть. Но было здорово приехать в Абу-Даби, я получил удовольствие от матчей с серьёзными соперниками», — приводит слова Хачанова Tennis World USA.
Теперь Хачанов вместе с Даниилом Медведевым и другими российскими теннисистами выступит на командном турнире ATP Cup.
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