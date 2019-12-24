Федерер: когда мне было 25 лет, я научился оставлять в стороне негативную энергию

Швейцарский теннисист Роджер Федерер признал, что в прошлом ему пришлось учиться спокойнее воспринимать поражения. По словам 38-летнего швейцарца, в 25-летнем возрасте он слишком сильно воспринимал неудачи, что мешало ему в карьере. Примечательно, что в 25 лет он уже неоднократно выигрывал турниры «Большого шлема».

«Когда мне было 25 лет, я сказал себе, что не хочу так грустить из-за неудач. Я не хочу, чтобы негативная энергия оставалась во мне. Мне было нужно научиться переключаться. Я сказал себе, что научусь оставлять в стороне негативные эмоции и буду двигаться дальше», — цитирует Федерера Tennis World USA со ссылкой на SoZ.

В 2019 году Федерер не сумел выиграть ни одного турнира «Большого шлема». Но он стал победителем четырёх турниров.