Стало известно, сколько заработают победители Australian Open-2020

Организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что призовой фонд соревнований в 2020 году составит $ 49,1 млн, что на 14% больше, чем в прошедшем сезоне, сообщает Reuters.

Теннисисты, проигравшие в первом круге квалификации, получат около $ 13 800, что на треть больше, чем на Australian Open 2019 года. Проигравшим в первом раунде основной сетки выплатят около $ 62 300 (на 20% больше).

Победители соревнований в мужском и женском одиночном разрядах получат около $ 2,85 млн.

Открытый чемпионат Австралии стартует 20 января. Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович и представительница Японии Наоми Осака. В финале Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 6:2, 6:3, а Осака оказалась сильнее чешки Петры Квитовой — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.