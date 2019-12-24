Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Певица Пинк с мужем нарядились в Билли Кинг и Макинроя

Певица Пинк с мужем нарядились в Билли Кинг и Макинроя
Теннис / WTA 0

Известная певица Пинк и её супруг Кэри Харт опубликовали фотографию в необычных нарядах. Звезда шоу-бизнеса нарядилась в легенду тенниса Билли Джин Кинг, а её муж — в великого Джона Макинроя. Необычные наряды они использовали во время одной из костюмированных вечеринок.

Пинк надела винтажный теннисный костюм, а её образ дополнили теннисные мячи и олдскульная ракетка, парик и очки. Что касается Харта, то он также использовал забавный парик из прошлого.

«Это наша ежегодная костюмированная вечеринка, и, конечно, я должна была использовать костюм моей героини Билли Джин Кинг. А мой супруг стал ещё одним моим героем — Джоном Макинроем», — написала Пинк в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» исполнительницы.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019