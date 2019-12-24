Певица Пинк с мужем нарядились в Билли Кинг и Макинроя

Известная певица Пинк и её супруг Кэри Харт опубликовали фотографию в необычных нарядах. Звезда шоу-бизнеса нарядилась в легенду тенниса Билли Джин Кинг, а её муж — в великого Джона Макинроя. Необычные наряды они использовали во время одной из костюмированных вечеринок.

Пинк надела винтажный теннисный костюм, а её образ дополнили теннисные мячи и олдскульная ракетка, парик и очки. Что касается Харта, то он также использовал забавный парик из прошлого.

«Это наша ежегодная костюмированная вечеринка, и, конечно, я должна была использовать костюм моей героини Билли Джин Кинг. А мой супруг стал ещё одним моим героем — Джоном Макинроем», — написала Пинк в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» исполнительницы.