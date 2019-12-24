Федерер: я не могу остановить Надаля и Джоковича

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» 38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как относится к своему рекорду по количеству титулов на мэйджорах.

«Особенный момент для меня случился, когда я побил рекорд по „Шлемам“. А само наличие рекорда не является особенным. Надаль и Джокович также будут счастливы, когда это случится. Это нормально, если они побьют рекорд. Они по-настоящему невероятные теннисисты.

Я не могу их остановить. Я могу контролировать лишь то, что в моих силах. Моя цель номер один — оставаться здоровым, потому что только в таком случае я могу чего-то добиваться. А я бы хотел ещё чего-то добиться», — приводит слова Федерера Tennis.com.

За карьеру Надаль выиграл 19 титулов на турнирах «Большого шлема», Джокович — 16.