Федерер: я не могу остановить Надаля и Джоковича

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» 38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как относится к своему рекорду по количеству титулов на мэйджорах.
«Особенный момент для меня случился, когда я побил рекорд по „Шлемам“. А само наличие рекорда не является особенным. Надаль и Джокович также будут счастливы, когда это случится. Это нормально, если они побьют рекорд. Они по-настоящему невероятные теннисисты.
Я не могу их остановить. Я могу контролировать лишь то, что в моих силах. Моя цель номер один — оставаться здоровым, потому что только в таком случае я могу чего-то добиваться. А я бы хотел ещё чего-то добиться», — приводит слова Федерера Tennis.com.
За карьеру Надаль выиграл 19 титулов на турнирах «Большого шлема», Джокович — 16.
- 24 декабря 2019
-
13:29
-
11:40
-
11:13
-
09:53
-
09:27
-
09:02
-
00:26
- 23 декабря 2019
-
23:22
-
22:42
-
21:12
-
17:01
-
14:53
-
14:38
-
14:16
-
13:38
-
11:08
-
10:48
-
10:34
-
09:15
-
08:57
-
08:19
-
08:13
-
07:34
-
06:30
- 22 декабря 2019
-
23:41
-
22:02
-
19:37
-
19:37
-
18:41
-
17:25
-
15:30
-
11:18
-
10:40
-
00:26
- 21 декабря 2019
-
23:34