Муратоглу: юные греческие игроки теперь захотят стать следующими Циципасами

Известный тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о греческом теннисисте Стефаносе Циципасе. В 2019 году Циципас стал победителем Итогового чемпионата ATP. По мнению Муратоглу, теперь юные греческие теннисисты захотят повторить путь своего кумира.

«Греция станет важной страной в мире тенниса. Мой отец грек, поэтому в моей семье половина является греческой. Я очень связан с Грецией, поэтому мне всегда было интересно искать талантливых юных игроков из этой страны.

Когда я встретил Стефаноса, сказал ему, что хочу дать ему мощное оружие, чтобы он стал великим игроком. После победы на Итоговом чемпионате ATP он стал более популярным. Я уверен, что многие юные игроки из Греции теперь мечтают стать следующими Стефаносами», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.