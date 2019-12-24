Надаль: лучше подготовиться к падению, однажды оно случится

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о своём характере. А также признался, что для него важнее быть личностью, чем спортсменом.



«Личная жизнь гораздо важнее, чем спорт. Она, если Бог даст, длится гораздо дольше. Важнее быть личностью, чем атлетом. Я не боюсь ни лести, ни критики, потому что пережил и то, и другое. Когда в моей карьере возникали яркие моменты, я старался укрыться от похвалы в свой адрес из-за стеснительности и внутреннего состояния.

Как человек я не впадаю в эйфорию и не люблю всё драматизировать. Стараюсь сохранять равновесие, чтобы контролировать эмоции. Когда я делаю ошибки, то не вижу всё в чёрном цвете. А если что-то получается, я не думаю про себя: «Ты просто бомба». Плохое не длится вечно, но и когда всё хорошо, я всегда говорю: «Не слишком хавали себя, потому что рано или поздно всё закончится». Лучше подготовиться к падению, потому что однажды оно случится», — приводит слова Надаля Marca.