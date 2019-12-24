Хачанов: раньше летал в эконом-классе и молчал

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал об инвестициях в собственную карьеру, а также признался, что множество его ровесников не смогли заиграть из-за отсутствия денег.
«Как так получилось, что в топе мужского тенниса то никого из россиян, то целая россыпь игроков? Талант, работоспособность и финансовые возможности. Всё сложилось в одно целое. Не бывает так, что у тебя куча денег, но ты не трудишься и при этом побеждаешь. И наоборот — при безумной работоспособности и таланте, но без денег, делать нечего. Очень много ребят нашего возраста из-за этого не заиграли.
С 2016 года я начал выходить на самоокупаемость и стараюсь на длительные перелёты брать бизнес-класс. Например, в Австралию, Америку и Азию. Таких путешествий у нас несколько в году. Раньше, когда не мог себе этого позволить, летал в экономе и молчал. Бизнес-класс — это инвестирование в себя и в свое лучшее выступление на корте.
За последние лет десять призовые сильно выросли. Если ты в топ-100 — выходишь на самоокупаемость. Можно, конечно, и в сотне лучших теннисистов планеты летать без команды, собственных тренеров, массажистов, семьи и существенно экономить. Каждый выбирает сам, сколько инвестировать в себя и какую команду возить с собой», — приводит слова Хачанова РБК.
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