Надаль: Федереру, Джоковичу и мне приходится тщательно выбирать турниры

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отметил, что ему, швейцарцу Роджеру Федереру и сербу Новаку Джоковичу приходится тщательно планировать свой календарь, чтобы соперничать с молодыми теннисистами.
«Мне 33 с половиной года, Роджеру — 38, а Новаку — 32 с половиной, так что это естественно, что говорят о смене поколений. Мощная и конкурентоспособная группа игроков уже на подходе. Не знаю, сколько месяцев им ещё понадобиться, чтобы потеснить нас, но они действительно хороши.
Мы уже не в состоянии играть по 20 недель в год, а молодые ребята могут, при этом с очень высокой интенсивностью. Необходимо правильно планировать календарь, тщательно выбирать турниры, чтобы быть конкурентоспособными в моменты, когда нам это нужно. Для них ситуация выглядит иначе, чем для нас, но мы всё ещё в игре, и боремся за титулы», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
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