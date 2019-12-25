Сафин рассказал о подготовке сборной России к ATP Cup
Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин, ставший капитаном сборной России на новом турнире ATP Cup, поделился ожиданиями от соревнований.
«Подготовка к этому турниру проходит идеально. Все ребята уже в Австралии. Они хотят начать год успешно. Здесь каждой команде гарантированы три матча, две группы играют в одном месте. У всех есть возможность тренироваться днём и вечером в процессе подготовки к сезону. Одержать победу со своей командой в начале года — это было бы круто!» — приводит слова Сафина официальный сайт тура.
3 января россияне сыграют с итальянцами, 5 января — с американцами, а 7 января — с норвежцами. Россию на турнире будут представлять Даниил Медведев и Карен Хачанов.
10 выходок Сафина и Кирьоса на корте и вне его
Сафин учит Кирьоса, как вести себя на корте. Марат знает, о чём говорит, ведь сам он был тем ещё хулиганом. Так чьи проделки круче?
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