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Сафин рассказал о подготовке сборной России к ATP Cup

Сафин рассказал о подготовке сборной России к ATP Cup
Теннис / ATP 0

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин, ставший капитаном сборной России на новом турнире ATP Cup, поделился ожиданиями от соревнований.

«Подготовка к этому турниру проходит идеально. Все ребята уже в Австралии. Они хотят начать год успешно. Здесь каждой команде гарантированы три матча, две группы играют в одном месте. У всех есть возможность тренироваться днём и вечером в процессе подготовки к сезону. Одержать победу со своей командой в начале года — это было бы круто!» — приводит слова Сафина официальный сайт тура.

3 января россияне сыграют с итальянцами, 5 января — с американцами, а 7 января — с норвежцами. Россию на турнире будут представлять Даниил Медведев и Карен Хачанов.

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