У Пеннетты и Фоньини родился второй ребёнок

В семье итальянских теннисистов Фабио Фоньини и Флавии Пеннетты родился второй ребёнок. По сообщениям итальянских СМИ, это девочка. Родители назвали её Фара.

«Самый прекрасный подарок, который я могла желать на Рождество. Всем счастливого Рождества от нас», — написала Пеннетта.

Фото доступно в «инстаграме» Флавии Пеннетты.

В мае 2017 года у пары родился сын Федерико. 32-летний Фоньини после победы на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло (Монако) в апреле признался, что очень хочет, чтобы в его семье родился второй ребёнок. В настоящее время итальянец занимает 12-ю позицию в рейтинге ATP.



Флавия Пеннетта является экс первой ракеткой планеты в парном разряде. В соревнованиях одиночниц она добиралась до шестой строчки мирового рейтинга. В 2011 году стала победительницей Открытого чемпионата США в парном разряде, а спустя четыре года выиграла US Open в личных соревнованиях.