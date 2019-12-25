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У Пеннетты и Фоньини родился второй ребёнок

У Пеннетты и Фоньини родился второй ребёнок
Теннис / WTA 0

В семье итальянских теннисистов Фабио Фоньини и Флавии Пеннетты родился второй ребёнок. По сообщениям итальянских СМИ, это девочка. Родители назвали её Фара.

«Самый прекрасный подарок, который я могла желать на Рождество. Всем счастливого Рождества от нас», — написала Пеннетта.

Фото доступно в «инстаграме» Флавии Пеннетты.

В мае 2017 года у пары родился сын Федерико. 32-летний Фоньини после победы на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло (Монако) в апреле признался, что очень хочет, чтобы в его семье родился второй ребёнок. В настоящее время итальянец занимает 12-ю позицию в рейтинге ATP.

Флавия Пеннетта является экс первой ракеткой планеты в парном разряде. В соревнованиях одиночниц она добиралась до шестой строчки мирового рейтинга. В 2011 году стала победительницей Открытого чемпионата США в парном разряде, а спустя четыре года выиграла US Open в личных соревнованиях.

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Находясь под условной дисквалификацией и проиграв целую серию матчей, 32-летний итальянец добился главного успеха в карьере.
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