У Пеннетты и Фоньини родился второй ребёнок

В семье итальянских теннисистов Фабио Фоньини и Флавии Пеннетты родился второй ребёнок. По сообщениям итальянских СМИ, это девочка. Родители назвали её Фара.
«Самый прекрасный подарок, который я могла желать на Рождество. Всем счастливого Рождества от нас», — написала Пеннетта.
Фото доступно в «инстаграме» Флавии Пеннетты.
В мае 2017 года у пары родился сын Федерико. 32-летний Фоньини после победы на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло (Монако) в апреле признался, что очень хочет, чтобы в его семье родился второй ребёнок. В настоящее время итальянец занимает 12-ю позицию в рейтинге ATP.
Флавия Пеннетта является экс первой ракеткой планеты в парном разряде. В соревнованиях одиночниц она добиралась до шестой строчки мирового рейтинга. В 2011 году стала победительницей Открытого чемпионата США в парном разряде, а спустя четыре года выиграла US Open в личных соревнованиях.
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