Бывшая 37-я ракетка мира завершил карьеру
36-летний аргентинский теннисист Карлос Берлок принял решение завершить карьеру, сообщает ESPN. Он выступал на профессиональном уровне с 2001 года. В прошедшем сезоне Карлос лишь трижды попал в основную сетку турниров ATP, но не выиграл в них ни одного матча. На протяжении трёх с половиной месяцев он потерпел 10 поражений подряд.
В 2012 году Берлок поднялся на рекордную для себя 37-ю строчку рейтинга ATP. В новой версии рейтинга он располагается на 507-й позиции.
Карлос является победителем двух турниров ATP в одиночном разряде — в Бостаде (2013) и Оэйраше (2014). На соревнованиях «Большого шлема» он не проходил дальше второго раунда. В составе сборной Аргентины Берлок стал победителем Кубка Дэвиса 2016 года.
Бывшая 79-я ракетка мира завершила карьеру в 29 лет
- 25 декабря 2019
-
12:26
-
10:24
-
09:09
-
09:00
-
01:42
-
00:52
-
00:33
- 24 декабря 2019
-
22:56
-
22:43
-
21:23
-
19:46
-
18:56
-
15:47
-
14:27
-
13:29
-
11:40
-
11:13
-
09:53
-
09:27
-
09:02
-
00:26
- 23 декабря 2019
-
23:22
-
22:42
-
21:12
-
17:01
-
14:53
-
14:38
-
14:16
-
13:38
-
11:08
-
10:48
-
10:34
-
09:15
-
08:57
-
08:19
Партнерский контент