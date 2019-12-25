Надаль — о титулах на ТБШ: нельзя расстраиваться, если у соседа дом больше

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, как реагирует на противостояние со швейцарцем Роджером Федерером и сербом Новаком Джоковичем за звание самого титулованного игрока в истории.
«На сегодня ситуация такая. У Федерера 20 титулов, у меня — 19, у Джоковича — 16. Я бы хотел, чтобы в итоге больше титулов было у меня. Однако я не одержим этим. Я старался идти своим путём, чтобы выступать как можно дольше.
Здоровые амбиции — это хорошо, а чрезмерные — плохо, как и в других жизненных вещах. Слишком большие амбиции могут привести к расстройству, зависти и сделают тебя несчастным. Я считаю, что мне очень повезло.
Если они обойдут меня по титулам, то это случится потому, что они были лучше. Нельзя расстраиваться, если у соседа дом больше или телефон лучше. Я доволен своими достижениями", — приводит слова Надаля Diario de Mallorca.
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