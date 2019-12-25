Специалисты рассказали, сколько может зарабатывать двухлетняя дочь Серены Уильямс

Двухлетняя Олимпия, дочь американской теннисистки Серены Уильямс и владельца сайта Reddit Алексиса Оганяна, уже сейчас может зарабатывать крупные суммы на своём аккаунте в «Инстаграме», сообщает Tennis World USA со ссылкой на исследование Startupanz.
В исследовании говорится, что маленькая Олимпия, у которой уже есть более 600 тыс. подписчиков в популярной социальной сети, может заработать чуть менее £ 2000 (€ 2338) за каждый рекламный пост и £ 3000 (€ 3507) за видео, загруженные на её страницу.
Учётная запись маленькой девочки находится в ведении её мамы. Серена завела аккаунт для дочери в «Инстаграме» в 2017 году.
Олимпия занимает 10-е место в списке детей спортивных звёзд по потенциалу своего дохода. Возглавляет рейтинг Леброн Джеймс младший, сын легендарного баскетболиста. Также в топ-10 вошли дети Дэвида Бекхэма, Михаэля Шумахера и Неймара.
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