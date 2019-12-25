Надаль: не сравнивайте меня с Роналду, а Федерера – с Месси

19-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Рафаэль Надаль ответил на вопрос, согласен ли он со сравнением, что швейцарец Роджер Федерер был бы Лионелем Месси в футболе, а сам испанец – Криштиану Роналду.



«Здесь невозможно никакое сравнение. Это два совершенно разных вида спорта, и характеристики Месси — не те, что у Федерера, а у Криштиану — не мои. Каждый из них таков, каков он есть», — приводит слова Надаля Marca.



В 2019 году Надаль в 12-й раз в карьере стал победителем «Ролан Гаррос», завоевал титулы на Открытом чемпионате США, в Риме (Италия) и Монреале (Канада). Кроме того, он помог сборной Испании выиграть в финале Кубка Дэвиса. Рафаэль завершит год в статусе первой ракетки мира.