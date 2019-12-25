Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» в паре завершит карьеру в 2020 году
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде индийский теннисист Леандер Паес объявил, что сезон 2020 года станет последним в его карьере.
«Я хочу объявить, что 2020 год станет последним в моей профессиональной карьере. Я выступлю на нескольких турнирах, буду путешествовать вместе с друзьями и семьей. Это будет эмоциональный год», — написал 46-летний Паес на своей странице в «Твиттере».
Леандер — восьмикратный чемпион «Шлемов» в парном разряде и десятикратный — в смешанном. В 1996 году он стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Атланте в одиночном разряде. Всего на счету индийского игрока 54 титула на турнирах в парном разряде. В профессиональном Туре Паес выступает с 1991 года. Его лучшее место в карьере в одиночном разряде — 73-е.
- 25 декабря 2019
-
22:46
-
20:38
-
19:30
-
16:01
-
15:05
-
14:31
-
14:25
-
12:26
-
10:24
-
09:09
-
09:00
-
01:42
-
00:52
-
00:33
- 24 декабря 2019
-
22:56
-
22:43
-
21:23
-
19:46
-
18:56
-
15:47
-
14:27
-
13:29
-
11:40
-
11:13
-
09:53
-
09:27
-
09:02
-
00:26
- 23 декабря 2019
-
23:22
-
22:42
-
21:12
-
17:01
-
14:53
-
14:38
-
14:16
Партнерский контент