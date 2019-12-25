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Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» в паре завершит карьеру в 2020 году

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» в паре завершит карьеру в 2020 году
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде индийский теннисист Леандер Паес объявил, что сезон 2020 года станет последним в его карьере.

«Я хочу объявить, что 2020 год станет последним в моей профессиональной карьере. Я выступлю на нескольких турнирах, буду путешествовать вместе с друзьями и семьей. Это будет эмоциональный год», — написал 46-летний Паес на своей странице в «Твиттере».

Леандер — восьмикратный чемпион «Шлемов» в парном разряде и десятикратный — в смешанном. В 1996 году он стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Атланте в одиночном разряде. Всего на счету индийского игрока 54 титула на турнирах в парном разряде. В профессиональном Туре Паес выступает с 1991 года. Его лучшее место в карьере в одиночном разряде — 73-е.

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