Хачанов показал, как он готовится к сезону. Видео

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал видео своего тренировочного процесса, в котором показал, как он готовится к новому сезону.

«Две отличные тренировочные недели! Уже 28 декабря лечу в Австралию — впереди первый турнир 2020 года», — написал теннисист.

Видео доступно на странице Хачанова в «Инстаграме».



Перед стартом сезона Карен принял участие в выставочном турнире в Абу-Даби. В первом круге россиянин победил корейца Чхун Хёна, а в полуфинале уступил первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю. В матче за третье место Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу.



Хачанов не сумел завоевать ни одного титула в одиночном разряде в 2019 году и завершил сезон на 17-м месте в рейтинге ATP. На Кубке Дэвиса он помог сборной России пробиться в полуфинал соревнований.