Джокович — лучший теннисист за 10 лет по количеству побед
ATP на своём официальном сайте подвела статистические итоги десятилетия. За этот период больше всего матчей выиграл серб Новак Джокович — 630 из 730 (86,3%). На втором месте — испанец Рафаэль Надаль — 576 из 672 (84,5%), на третьем — швейцарец Роджер Федерер — 559 из 668 (83,7%).
Больше всего тай-брейков с 2010 года выиграл американец Джон Иснер — 376 (63 %). Лучшим в игре на своей подаче стал хорват Иво Карлович, выигравший 92,5 % таких геймов.
Лучшим на приёме стал Надаль — 34 % выигранных геймов.
За отчётный период Джокович провёл на вершине рейтинга ATP 275 недель. На втором месте — Надаль (158), на третьем — Федерер (48). При этом только Надаль завершал все сезоны с 2010 по 2019 год в топ-10.
Надаль: возможно, до конца моей жизни никто не побьёт мой рекорд
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