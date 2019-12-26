Надаль высоко оценил потенциал Медведева

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал об отношении к конкуренции с молодыми игроками.
«Это нормально, что о них много говорят. Разговоры станут ещё громче, потому что мы с каждым днём становимся всё старше, а они — всё сильнее. Молодые игроки прибавляют с каждым годом. Думаю, такие игроки, как Медведев, Циципас и Тим могут выигрывать крупнейшие турниры.
Я считаю, что в следующем году большой шаг вперёд сделает Денис Шаповалов. А траектория карьеры Янника Синнера просто невероятна. Все эти игроки будут на ведущих ролях", — приводит слова Надаля AS.
В 2019 году Надаль выиграл «Ролан Гаррос», а также завоевал титулы на US Open, в Риме (Италия) и Монреале (Канада). Рафаэль завершит год в статусе первой ракетки мира.
- 26 декабря 2019
-
15:27
-
14:02
-
12:52
-
11:57
-
10:08
-
09:16
-
01:14
-
00:13
- 25 декабря 2019
-
22:46
-
20:38
-
19:30
-
16:01
-
15:05
-
14:31
-
14:25
-
12:26
-
10:24
-
09:09
-
09:00
-
01:42
-
00:52
-
00:33
- 24 декабря 2019
-
22:56
-
22:43
-
21:23
-
19:46
-
18:56
-
15:47
-
14:27
-
13:29
-
11:40
-
11:13
-
09:53
-
09:27
-
09:02