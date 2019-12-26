Надаль высоко оценил потенциал Медведева

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал об отношении к конкуренции с молодыми игроками.



«Это нормально, что о них много говорят. Разговоры станут ещё громче, потому что мы с каждым днём становимся всё старше, а они — всё сильнее. Молодые игроки прибавляют с каждым годом. Думаю, такие игроки, как Медведев, Циципас и Тим могут выигрывать крупнейшие турниры.

Я считаю, что в следующем году большой шаг вперёд сделает Денис Шаповалов. А траектория карьеры Янника Синнера просто невероятна. Все эти игроки будут на ведущих ролях", — приводит слова Надаля AS.

В 2019 году Надаль выиграл «Ролан Гаррос», а также завоевал титулы на US Open, в Риме (Италия) и Монреале (Канада). Рафаэль завершит год в статусе первой ракетки мира.