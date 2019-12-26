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«Легенда!». Хачанов опубликовал фото после тренировки с Федерером в Дубае

«Легенда!». Хачанов опубликовал фото после тренировки с Федерером в Дубае
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов, который продолжает подготовку к новому сезону в Дубае, опубликовал совместное фото после тренировки с третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером.

«Легенда! С одним из величайших», – написал россиянин.

Фото доступно на странице Карена Хачанова в «Инстаграме».

Перед стартом сезона Карен принял участие в выставочном турнире в Абу-Даби. В первом круге россиянин победил корейца Чхун Хёна, а в полуфинале уступил первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю. В матче за третье место Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Хачанов не сумел завоевать ни одного титула в одиночном разряде в 2019 году и завершил сезон на 17-м месте в рейтинге ATP. На Кубке Дэвиса он помог сборной России пробиться в полуфинал соревнований.

Хачанов показал, как он готовится к сезону. Видео
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